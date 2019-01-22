Катастрофа MH17: В Гааге пять стран подписали меморандум о финансировании суда. Новости

В Гааге подписан межправительственный меморандум о финансировании судебного преследования виновных в катастрофе рейса МН17. С украинской стороны документ подписал посол в Нидерландах Всеволод Ченцов, сообщает « Укринформ ».

Меморандум заключили пять стран, правоохранительные органы которых принимают участие в работе Совместной группы по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 17 июля 2014 (JIT), а именно: Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина.

Отмечается, что учреждается Комитет финансового надзора, в состав которого будут входить представители правительств Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, а также правительств тех государств, граждане которых пострадали в катастрофе и совершивших финансовый вклад в судебное разбирательство.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившиеся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также в сентябре 2016 года Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.