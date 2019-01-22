В Мариуполе мошенница наживалась на пенсионерах. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) правоохранители задержали подозреваемую в похищении денег у шести пенсионерок. Женщина представлялась соцработником и, якобы, оказывала материальную помощь. Злоумышленница разменивали крупную купюру и тайком забирала деньги, которые остались в кошельках пострадавших. Сейчас полицейские устанавливают причастность подозреваемой к другим преступлениям. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.

Как отмечается, в полицию позвонили две жительницы города и сообщили, что неизвестная женщина украла у них крупную сумму денег.

Полицейские опросили пострадавших и возможных свидетелей происшествия. Уже в течение нескольких дней розыскной работы правоохранители установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 44-летняя местная жительница, которая уже привлекалась к уголовной ответственности.

«Оперативники установили, что женщина причастна еще к четырем таким фактам незаконного завладения имущества мариупольчанок. Кроме того, она проходит проверку на причастность к другим преступлениям», – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, злоумышленница выбирала себе в «жертву» пожилых женщин и представлялась им социальным работником. Далее по схеме предлагала пенсионеркам материальную помощь, и дав крупную купюру – просила сдачу. Пострадавшие доставали деньги при своей «гостье», а та, в свою очередь, войдя в доверие, просила стакан воды. Когда горожане отвлекались, злоумышленница оперативно воровала их деньги и уходила.

По всем фактам открыто уголовное производство ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.