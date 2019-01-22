Убийство в Мариуполе: Завернул тело в ковер и спрятал в колодце теплотрассы. Новости

По ходатайству Мариупольской местной прокуратуры № 1 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что 5 января жительница Мариуполя заявила об исчезновении матери своего бывшего мужа, с которым она проживала в одном доме. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, принятым правоохранителями, местонахождение пропавшей установлено – ее труп найден в колодце теплотрассы.

В совершении убийства 75-летней женщины обоснованно подозревается новый любовник заявительницы. Следователи выяснили, что мужчина поссорился со свекровью сожительницы и набросился на нее с ножом, нанеся около 5 ударов в область брюшной полости и левого плеча, от которых потерпевшая скончалась.

С целью сокрытия следов преступления злоумышленник замотал тело убитой женщины в ковер и на санках вывез к колодцу сети теплотрассы, где его и спрятал.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении указанного преступления. До завершения досудебного расследования он будет находиться в следственном изоляторе.