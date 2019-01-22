Полоса препятствий: В Покровске дорога у блокпоста в сплошных выбоинах (Видео). Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) подъездные пути к блокпостам в сплошных выбоинах. Водители возмущены: пропускные пункты оборудовали, а о дорогах забыли.

По словам водителей, у блокпоста в Покровске – полоса препятствий. Перед проверкой обязательно угодишь в яму. Бетонные блоки установили на асфальте, а проезжая часть теперь на обочине. Покрытие не выдерживает и превратилось в сплошные выбоины.

«И резина летит, и ходовая, запчапсти, все летит. Водитель не сможет объехать, т. к. там встречная полоса», – жалуется водитель Виктор.

Асфальт почти полностью разрушен из-за погодных условий. В грязи и дорога и машины. По словам водителей, КПП оборудовали хорошо, однако дороги к нему – нет.

«Много ям, я понимаю, это сезонное, но на транспорте это очень отражается. И ремонт не дешевый. Кроме того, торможение перед ямой влияет на расход бензина», – говорит водитель.

Правоохранители, несущие службу на блокпостах, подчеркивают, что за состояние дорог отвечают коммунальщики.

«Дорога состоит на балансе автодора, автодор выезжал, обследовали этот участок дороги, при благоприятных условиях, они обязуются покрыть этот участок холодным асфальтом», – прокомментировал ситуацию заместитель Покровского городского головы по коммунальным вопросам Дмитрий Гордиенко.

В Донецком облавтодоре подтвердили, что о проблеме знают. По словам чиновников, причина такого разрушения: снег и нагрузки.

«Наблюдается раннее разрушение дорожной одежды под влиянием статической нагрузки автотранспорта. Указанный участок зимой подлежит аварийному ямочному ремонту», – пояснила пресс-секретарь Службы автомобильных дорог в Донецкой области Мария Бритченко.

Приступить к ремонту обещают вскоре, однако лишь при благоприятных погодных условиях.

Источник: ТК «Донбасс»