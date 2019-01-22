Как помогают малышу из прифронтовой Авдеевки справиться с болезнью (Видео). Новости

У восьмилетнего Глеба из прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) после пережитого обстрела обнаружили страшный недуг. Из-за эпилепсии мальчик не смог своевременно пойти в первый класс. Денег на лекарства у одинокой мамы нет. Но, несмотря на все проблемы, у мальчика уже есть успехи в учебе.

Гуськовы живут рядом с Авдеевский промзоной – самым опасным районом города. Вокруг много разрушенных и заброшенных зданий. Возле их дома не раз разрывались снаряды.

«Страшно было, мы забились в комнату без окон и сидели там, пока это все не успокоится. Хотелось бы уже тишины, хотелось бы мирного неба», – рассказывает мама Глеба Алла Гуськова.

Единственная «отдушина» для них – котенок по имени Шнурок, которого нашли на улице. Глеб может часами играть с ним. «Котенок очень игривый. Получается, что они как два ребенка», – говорит с улыбкой мама мальчика.

Однако, 3 года назад у Глеба обнаружили эпилепсию. Купить нужные препараты Алла не может, потому что с больным ребенком на руках ей не удается найти работу в Авдеевке, чтобы заработать средства на лечение.

«Если не будем пить таблетки, то будут просто учащаться эти приступы», – делится Алла.

Лекарствами Глебу помогает Фонд Рината Ахметова. За 4 года жизненно важные медикаменты получили более 1 300 детей Донбасса.

Благодаря лечению Глеб смог пойти в первый класс со второй попытки. В прошлом году он недоучился из-за болезни. Успехами мальчик делится с мамой. «Я хорошо учусь, и надо всем детям хорошо учиться и слушаться маму», – уверен малыш.

Не забывает Фонд о своих подопечных и на праздники. Новогодние поздравления от Рината Ахметова в этом году получили почти 100 тысяч мальчиков и девочек. Доброй традиции уже 18 лет. Только за последние 4 года в акции «Ринат Ахметов – детям!» приняли участие около 600 тысяч детей.

Источник: ТК «Донбасс»