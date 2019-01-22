Виртуальные бебибоксы: На Донетчине до сих пор не выдают «пакеты малыша» (Видео). Новости

С 1 сентября 2018 года «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме. Но в Донецкой области, в том числе, в Мариуполе, «бебибоксы» до сих пор не выдают.

По словам жительницы Мариуполя Галины Розтриги, у которой недавно родилась дочь, на бебибокс она даже не рассчитывает, потому что все необходимое купила сама.

«Моющие, чистящие средства, все крема, лосьены, шампуни, памперсы и естественно, пеленки, распашонки. В общем, все на первые дни жизни. Стоило это тысяч 5, точно», – рассказывает молодая мама.

У другой мариупольчанкии Полины Якименко тоже родилась девочка. Женщина рассказывает, что на вещах немного сэкономила, но не за счет государства. Кое-что осталось от первого ребенка.

«Нам в этот раз было проще. Когда первго ребенка рожала, очень много ушло средств. На одежду особенно. А подгузники – это вообще отдельная история. Только коляска стоила 4,5 тысячи, и это не новая», – делится женщина.

Еще одной молодой маме Людмиле Козловой, также пришлось приобрести самостоятельно все то, что должно быть в обещанном «бебибоксе». Заявление на его получение женщина все же написала. Но когда его выдадут, не знает.

«Они появились с сентября месяца, но до сих пор, те кто рожал, не получали. А почему нет – неизвестно», – говорит Людмила.

Председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куц уверяет, что уже вскоре мамы получат обещанные «пакеты малыша». Сейчас чиновники проверяют поставщика и правильность составления договора.

«Просто в конкретном договоре указывается конкретный поставщик, что является коррупционным риском. Сейчас эти преграды устраняются, думаю проблем не будет. Все подпишут, и наши мамы, которые рожают в Донецкой области, будут получать эти пакеты», – сказал Александр Куць.

Однако, точную дату в облгосадминистрации пока не называют. Напомним, кроме Донецкой области, такая же ситуация с «пакетами малыша» для новорожденны сложилась в Луганской и Николаевской областях.

Источник: ТК «Сигма»