В «ЛНР»: В Луганске автомобиль сбил подростка. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске в понедельник, 21 января, иномарка сбила несовершеннолетнюю девочку. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«На квартале Ватутина г. Луганска гражданин 1969 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Grandis, совершил наезд на пешехода, несовершеннолетнюю гражданку 2003 года рождения», – говорится в сообщении.

«В результате ДТП девочка госпитализирована в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга средней тяжести, подкожной гематомой затылочной области. Автомобиль помещен на стоянку временного задержания транспортных средств», – заявили в «полиции».

По данному факту проводят проверку.