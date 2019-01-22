В день голосования в Украине КПВВ переведут на другой график работы, – полиция. Новости

Во избежание очередей на КВПП в Луганской и Донецкой областях в день голосования Государственная пограничная служба планирует перевести их на другой распорядок работы. Об этом сегодня, 22 января, шла речь во время заседания координационного штаба Министерства внутренних дел, сообщает пресс-служба МВД.

«...либо продлить рабочий день, или добавить количество сотрудников», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что специальная рабочая группа будет и мониторить, и координировать деятельность по выявлению и квалификации правонарушений во время избирательного процесса. «Группа будет работать по направлениям. Так, советник министра внутренних дел Владимир Филенко будет координировать организационно-аналитическое обеспечение, Иван Варченко – взаимодействие с силовым блоком, Михаил Апостол – координировать деятельность рабочей группы», – сказал председатель рабочей группы Иван Стойко.

В Нацполиции доложили, что, исходя из количества избирательных участков в день голосования, на каждом из них будут следить за правопорядком по 2 полицейских, для чего необходимо привлечь до 70 тыс. личного состава. «В любом случае это будет сложно, поэтому нам потребуется помощь Национальной гвардии, службы по чрезвычайным ситуациям, Пограничной службы и НАВС», – отметили в Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в Украине на сегодняшний день ЦИК зарегистрировала 12 кандидатов в президенты, из них только трое открыли счета избирательных фондов.