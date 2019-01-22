В Краматорске 5 жительниц получили звание «Мать - героиня». Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) согласно Указу президента Украины, за материнскую заботу, рождение и воспитание детей было присвоено Почетное звание «Мать - героиня»

Сегодня, 22 января, во время рабочей аппаратного совещания городской голова Андрей Панков торжественно поздравил пятерых краматорчанок. Он поблагодарил Любовь Попову (мать 5 детей), Оксану Петриченко (мать 10 детей), Ирину Кононову (мать 8 детей), Викторию Колесову (мать 7 детей), Татьяну Городку (мать 5 детей) за материнский подвиг и сохранение семейных ценностей.

Источник: Восточный проект