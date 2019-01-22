Через КПВВ Донетчины пытались провезти бытовую химию и кухонную технику. Новости

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» и «Гнутово» за сутки пограничники предотвратили две попытки незаконно перевезти через линию разграничения товары на почти 85 тыс. грн. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
«Военнослужащие Краматорского и Донецкого пограничных отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Майорское" и "Гнутово" предотвратили две попытки нарушения правил перемещения через линию разграничения товаров, а именно – кухонной техники и бытовой химии на общую сумму почти 85 тыс. гривен», – говорится в сообщении.
Как подчеркивается, товары изъяты работниками фискальной службы для принятия правового решения.
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