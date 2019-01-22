На КПВВ «Марьинка» женщина предлагала взятку пограничникам. Новости

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» (Донецкая обл.) женщина пыталась подкупить пограничников, убеждая их не забирать у нее незаконно выданный документ. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ "Марьинка" пограничники зафиксировали случай, когда гражданка Украины пыталась "договориться" о не изъятии у нее незаконного идентификационного документа, выданного оккупационной администрацией РФ. На такое предложение гражданка получила от пограничников категорический отказ», – говорится в сообщении.

По информации Госпогранслужбы, нарушительницу передали представителям Нацполиции для принятия соответствующего правового решения.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области на КПВВ «Майорское» и «Гнутово» за сутки пограничники предотвратили две попытки незаконно перевезти через линию разграничения товары на почти 85 тыс. грн.

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