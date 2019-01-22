Выключили свет, нагнали «МЧС» и «скорые»: Жители Донецка в шоке от учений в центре города (Видео). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня вечером, 22 января, прошли учения «ДНР», которые напугали горожан. Об этом пишут пользователи соцсетей.

«В 17:47, Донецк, по ул. Университетской в направлении "Ветки" в районе пр.Освобождения Донбасса промчался какой-то кортеж с сиреной. Шо сиренило, не побачили», – пишут пользователи.

«Полно комендачей в полной выкладке, движуха безномерных [автомобилей] от [гостиницы] "Виктория" и МГБ», – также сообщают дончане.

«Київський р-н. Біля нордівського магазину на Шахтарській площі якесь скупчення пожежників і "швидких" – багацько, більше десяти машин. Навіть мобільну освітлювальну вежу поставили», – уточняют горожане.

«Шахтерская площадь, вечер 22.01.19: выключили свет в близлежащих домах, огородили подъезды, выносили людей на носилках. Говорят – учения», – недоверчиво пишут пользователи.

При этом на местных телеканалах появилась информация о том, что в «ДНР» стартовал первый этап масштабных учений «МЧС ДНР» с привлечением профильных ведомств. Совместно с «МВД», «МГБ», а также «минздравом» и «министерством транспорта» отрабатывается взаимодействие в нештатных и чрезвычайных ситуациях.

Отмечается. что полигоном для проведения первого этапа стал район КПВВ «Еленовка» на линии разграничения, где из-за постоянно ухудшающихся погодных условий затруднен, а в некоторых местах и вовсе невозможен проезд автомобильного транспорта.