Украина выбирает президента: ЦИК зарегистрировала уже 13 кандидатов (Видео). Новости

Сегодня, 22 января, Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировал еще одного кандидата на президентские выборы – итого их стало пока 13, а четверо претендентов попытали счастья и принесли документы.

Так, документы в ЦИК подал один из рейтинговых политиков – лидер «Оппозиционного блока» Александр Вилкул. Он отмечает, что его цель совпадает со стратегией его политсилы – стремление к миру. «Мы четко понимаем, что делать. И сейчас с новой энергией, с новыми силами я иду на выборы, чтобы дать стране мир и успешное будущее. В нашей команде – патриоты нашей страны. Это настоящие патриоты. В нашей команде – производственники, промышленники…», – сказал Вилкул.

«Весь реальный сектор с нами – промышленность, энергетика, транспорт, сельское хозяйство. Поэтому у меня нет сомнений в хорошем результате», – дополнил глава Оппозиционного правительства Борис Колесников.

Кроме Александра Вилкула, документы сегодня принесли еще трое претендентов. Такой аншлаг политологи связывают с Днем Соборности. А председатель Социалистической партии Илья Кива не упустил возможности пропиариться на патриотических лозунгах. Однако так и не смог пояснить, почему для подачи документов в ЦИК выбрал именно этот день. «Это Господь выбрал этот день. Потому что я верующий человек, и все, что происходит – это по воле Господа», – сказал он.

Подал сегодня документы и малоизвестный Виталий Лебединец.

Народный депутат Аркадий Корнацкий тоже идет в президенты, как самовыдвиженец. По его словам, чиновники не регистрируют его партию «Рух вільних селян». «Там запятая не там поставлена, там "название партии" вместо "наименования партии". Т. е. цепляются до мелочей», – поясняет он.

На запоздалую регистрацию партии списывает свое самовыдвижение и Юрий Бойко, который подал документы в ЦИК на прошлой неделе. Согласно решению ЦИК, с сегодняшнего дня он тоже кандидат в президенты.

Еще двум претендентам Центризбирком сегодня отказал из-за неполного пакета документов – фермеру с Полтавщины Юрию Боярскому и военному пенсионеру из Охтырки Петру Рекало, который уже в третий раз пытается пробиться в президенты.

Рекало сегодня был в спортивных штанах и классическом пиджаке. Но и это не помогло, ЦИК отклонил его документы ввиду неверной декларации и отсутствия денежного залога в размере 2,5 млн грн. Претендент заявил, что будет оспаривать такое решение. «Центральная избирательная комиссия как орган государственной власти должна зарегистрировать, потому что должна руководствоваться Конституцией», – считает Рекало.

За весь период избирательной кампании документы в ЦИК принесли 26 претендентов, 13 из них зарегистрировали, 6-рым отказали, остальные находятся в процессе рассмотрения.

Согласно последнему опросу, проведенному Центром Драгоманова, наибольшую поддержку имеют трое претендентов на пост президента Украины:

Юлия Тимошенко – 17,4%;

Петр Порошенко – 17,1%;

Олег Ляшко – 10,1%.

Примечательно, что разрыв между первым и вторым местом меньше, чем статистическая погрешность. Вне зависимости от политических предпочтений, на вопрос «Кто станет президентом?» украинцы ответили одинаково: по 21% сказали, что это или Юлия Тимошенко, или Петр Порошенко.

Итак, на данный момент ЦИК зарегистрировала следующих кандидатов на пост президента:

Балашов Геннадий– 57 лет, предприниматель, лидер партии «5.10»; Богомолец Ольга – 52 года, внефракционный народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, идет как самовыдвиженец; Бойко Юрий – 60 лет, народный депутат, идет как самовыдвиженец; Гриценко Анатолий– 61 год, бывший народным депутатом нескольких созывов, экс-министр обороны, ныне – лидер партии «Гражданская позиция»; Каплин Сергей – 39 лет, народный депутат, идет от Социал-демократической партии; Куприй Виталий– 45 лет, внефракционный народный депутат, идет как самовыдвиженец; Мураев Евгений– 42 года, внефракционный народный депутат, лидер партии «Наши»; Наливайченко Валентин – 52 года, эс-глава СБУ, бывший народный депутат, экс-посол Украины в Республике Беларусь, сейчас – лидер партии Гражданско-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость»; Насиров Роман – 39 лет, до 2017 года – глава Государственной фискальной службы, идет как самовыдвиженец; Садовый Андрей – 50 лет, мэр Львова, лидер партии «Самопомощь»; Скоцик Виталий – 46 лет, профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, идет как самовыдвиженец; Шевченко Александр – 47 лет, народный депутат, лидер партии «УКРОП»; Шевченко Игорь – 47 лет, экс-министр экологии и природных ресурсов Украины, ныне – президент благотворительной организации «Успешная Украина», идет как самовыдвиженец.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»

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