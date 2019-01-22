В ПАСЕ одобрили доклад по конфликту в Азовском море и Керченском проливе. Новости

В ПАСЕ обсужден проект резолюции «Эскалация напряжения вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности» и важность его принятия, что должно повлиять на освобождение украинских моряков из российского плена. Об этом сегодня, 22 января, на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова

«Состоялась уже четвертая встреча в Страсбурге. На этот раз мой представитель по защите прав военнослужащих Олег Трофименко с участием родных военнопленных общался с председателем секретариата комитета ПАСЕ по вопросам политических отношений и демократии Сильвией Арзилли. Обсужден проект резолюции "Эскалация напряжения вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности"...», – пишет Денисова.

По ее словам, доклад по этой ситуации рассматривался и был одобрен, вместе с предложенными поправками народного депутата Украины, члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко, в Комитете ПАСЕ по вопросам политических отношений и демократии. «За текст проголосовали все за исключением одного члена указанного комитета. В документе говорится об освобождении моряков, требование свободного судоходства, осуждение построения моста через Керченский пролив. Кроме этого, главное внимание документа направлена ​​на соблюдении прав человека, условиях содержания украинских моряков, то к ним не применяются пытки или другое жестокое обращение. Обсуждая ключевые вопросы, выяснилось, что в тексте документа статус украинских военнопленных не указывается, а есть только понятие "моряки". В связи с этим, после встречи с Сильвией Арзилли эти вопросы донесли до члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко. В свою он очередь отметил, что 23 января этот вопрос будет прорабатываться. То есть уже завтра будут рассматриваться возможные изменения в проект резолюции», – пояснила омбудсмен.