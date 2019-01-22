В ПАСЕ задумались вернуть России право голоса (Видео). Новости

Сегодня, 22 января, в Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рассуждали о том, как вернуть России право голоса, передает ТК «Украина».

Так, генсек Совета Европы, выступая с трибуны, вспомнил об аннексии Крыма и о России, которую за это лишили в ПАСЕ почти всех прав. И теперь, похоже, хотят их вернуть. Несмотря на то, что Россия так и не выполнила никаких требований – не прекратила агрессию и не вернула полуостров Украине.

«Как мы видим, лишение России права голоса в Ассамблее, не помогло вернуть Крым. Не помогло улучшить ситуацию с соблюдением прав человека в России. Вместо этого, мы получили кризис в организации, который теперь надо преодолеть», – сказал генеральный секретарь Совета Европы Турбйон Ягланд.

Он заявил, что уже начал консультации с 47-ю странами-членами Совета Европы, чтобы «найти выход из ситуации». О возвращении прав россиянам прямо не говорил, но намекал.

Скандальное выступление внимательно слушала украинская делегация – почти в полном составе. Вечером сюда приехал и лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который настроен на жесткие переговоры.

«Украинцам – работу, зарплату и уверенность в родной стране! Чтобы не ехать за границу и не искать лучшей судьбы! Это моя миссия здесь в Европе, вот почему я приехал. Я понимаю, что я не удобный переговорщик для многих европейских бюрократов, но для меня важны рабочие места для украинцев. И их будущее. Я прекращу эту политику. Я не дам им торговать национальными интересами! Я не дам им доить Украину как дойную корову! Потому что это то, что обрекает украинцев на бедность, на зависимость и заставляет ходить за кредитами», – заявил член Постоянной делегации Украины в ПАСЕ Олег Ляшко.

Среди прочего, украинцы здесь поднимают вопрос нарушения прав человека в аннексированном Крыму, а также в России. Наши делегаты написали генсеку письмо, в котором жалуются на закрытие там украинских избирательных участков. А значит, выбирать президента украинцы в России не смогут.

«Это обычная европейская норма, когда в представительствах дипломатических стран открываются избирательные участки и люди там могут голосовать. Но избирательные участки не закрываются ни в Европе, ни в США, ни в Канаде – они закрываются в России. Такие нарушения прав, свобод украинцев – недопустимы», – считает член Постоянной делегации Украины в ПАСЕ Вадим Новинский.

На этом заседании ПАСЕ для Украины важнейший день – четверг, который начнут с рассмотрения украинского вопроса. А именно с обсуждения очередного проявления российской агрессии – в частности, в Азовском море. Вспомнят и о плененных 24-х украинских моряков.

Текст доклада уже готов, сегодня его обнародовали. В нем и призыв освободить моряков, и расширить на Азовском море миссию ОБСЕ, и защитить свободное судоходство. А главное – европейцы в очередной раз подтвердят поддержку территориальной целостности Украины, подчеркивая, что воды, где произошел конфликт, – украинские.

Украинская делегация докладом довольна, хотя и внесет правки. Потому что от них во многом зависит, какой именно, в конце концов, будет резолюция ПАСЕ. И, соответственно, насколько резким будет осуждение действий России в Керченском проливе. Ведь на текст резолюции смогут ссылаться международные суды, рассматривая иски Украины против России.

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