Постоянные волны прекращения выплат пенсий переселенцам – это система, – правозащитница. Новости

В Украине постоянные волны прекращения выплат пенсий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) – это система. Пенсионный фонд пытается сэкономить средства на пенсионерах-переселенцах. Такое мнение выразила советник Министерства социальной политики в Запорожской области по вопросам ВПЛ Анастасия Перепелица.

«Мы знаем и это не секрет, в Пенсионном фонде есть дефицит, и таким образом Пенсионный фонд пытается сэкономить. Хочу отметить, что люди, которые переместились на подконтрольную Украине территорию, которые проживают на территории Украины, они очень нуждаются в этих выплатах, поэтому что они остались без собственного жилья и они снимают жилье здесь. Кроме всех тех расходов, которые имеет каждый гражданин Украины, у них еще есть это дополнительное бремя постоянной оплаты за аренду жилья. Даже когда пенсии нет за месяц, полтора, два – для них это почти катастрофа», – рассказала она.

По словам правозащитницы, люди не выдерживают. «У них начинаются какие-то болезни – сердце, сахар, все, что хочешь, можно услышать. И если учитывать, что люди очень нуждаются в этих выплатах, вопрос этот является насущным», – отметила Анастасия Перепелица.

Как отметила правозащитница, действия Пенсионного фонда не зависят от конкретного случая или от человека. «Это такая политика Пенсионного фонда. Чтобы вы не делали, мы будем пытаться лишить как можно большее количество пенсионеров пенсий. Но хочу отметить, можно отправлять жалобы в Пенсионный фонд Украины непосредственно», – подытожила советник Минсоцполитики в Запорожской области по вопросам ВПЛ.

Как сообщалось ранее, в Украине с 2016 года общественные организации наблюдают постоянные волны прекращения выплат пенсий ВПЛ.

Напомним, бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год демонстрирует продолжение политики экономии средств за счет пенсионеров, переселенцев и жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Запорізька регіональна дирекція ПАТ 'НСТУ'»

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