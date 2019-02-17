Четвертая волна: Правозащитники рассказали о прекращении выплат пенсий переселенцам. Новости

В Украине с 2016 года общественные организации наблюдают постоянные волны прекращения выплат пенсий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сообщила советник Министерства социальной политики в Запорожской области по вопросам ВПЛ Анастасия Перепелица.

По ее словам, сначала это были так называемые «списки СБУ», потом были списки системы «Аркан». «В этом году именно из-за этой системы были также списки, Пенсионный фонд имеет возможность обмениваться с системой "Аркан". Отмечу, в целом, пенсионное обеспечение ВПЛ происходит на основании справки ВПЛ. Если мы говорим о людях, которые переместились, то на основании справки ВПЛ они подаются в органы Пенсионного фонда и Пенсионный фонд насчитывает пенсионные выплаты переселенцам в тех городах, селах и районах, где они фактически проживают после своего переезда с временно оккупированных территорий. Согласно законодательства, есть специальный Закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", предусмотрено, что справка ВПЛ может быть отменена, если человек вернулся на постоянное место проживание на оккупированные территории. В Законе отмечено, если человек находится более 60 дней на той территории, то мы понимаем, что он вернулся туда. И сейчас эта система "Аркан" отслеживает сколько суток находится лицо на временно оккупированной территории», – рассказала она.

Правозащитница отметила, что во второй половине 2018 года переселенцы столкнулись с массовым, во-первых, прекращением выплаты пенсии по спискам системы «Аркан», хотя сама Госпогранслужба отмечает, что там могут быть неточности и данные системы «Аркан» не могут быть основанием для прекращения выплаты пенсии. «Вторая большая часть людей – это те люди, которые меняют место проживания или по каким-либо причинам меняют районы, города. Пока идет перерегистрация, пока запрашивают с одного района в другой пенсионное дело, происходит начисление, – это занимает от одного до двух месяцев и возникает эта задолженность. Так называемая текущая задолженность, которую тоже сейчас на текущий момент Пенсионный фонд не выплачивает», – добавила Анастасия Перепелица.

В такой ситуации правозащитница рекомендует пенсионерам обращаться в органы ПФУ, писать заявления-запросы на каком основании была прекращена выплата пенсии, для того, чтобы иметь документы для обращения в суд. «Но, к сожалению, в последнее время органы ПФУ не выполняют решения судов. Общественные организации, оказывающие помощь, и юристы вынуждены подавать эти решения судов в исполнительную службу», – отметила Анастасия Перепелица.

Как сообщила главный специалист отдела представительства Бердянского местного центра по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи Юлия Кононенко, это уже четвертая волна приостановления пенсий. Первая была, когда начались боевые действия, потом в 2017 году, в начале 2018 года и в октябре-ноябре 2018 года. «Октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года мы между собой назвали четвертой волной оснований остановки пенсий переселенцам, когда массово люди обращаются по этому вопросу. Оно состояло в том, что в летний период времени останавливалась выплата пенсий на 2-3 месяца, кому-то больше, кому-то меньше. Потом самостоятельно Пенсионным фондом возобновлялось. А за прошедший период – за эти 3-5 остановленных месяца, не выплачивалось. По этому вопросу люди обращались к правозащитникам за помощью по взысканию невыплаченных сумм за прошедший период. Основной аргумент Пенсионного фонда по поводу приостановления выплат в том, что эти невыплаченные пенсии за прошедшее время, они учитываются в Пенсионном фонде, но будут выплачиваться на основании условий отдельного порядка, который должен когда-то принять Кабинет министров Украины. Эта аргументация Пенсионного фонда была подкреплена изменениями в законодательство, в частности, в апреле 2017 года было вынесено постановление КМУ, предусматривающее внесение изменений в порядок осуществления контроля и проведения социальных выплат. Там в соответствующем пункте была предусмотрена эта информация, о том, что эти средства учитываются, но выплачиваться будут когда-то в будущем, после принятия КМУ соответствующего порядка», – рассказала Юлия Кононенко.

Напомним, бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год демонстрирует продолжение политики экономии средств за счет пенсионеров, переселенцев и жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Запорізька регіональна дирекція ПАТ 'НСТУ'»

Читайте также: