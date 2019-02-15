КПВВ: Перед пунктами пропуска остались ночующие машины (Фото). Новости

На пунктах пропуска «ДНР» в Еленовке, Александровке и Горловке (Донецкая обл.) остались ночевать машины, которые не смогли пересечь линию разграничения. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

КПП «Горловка»:

Александр: «На 17:30 авто 75 шт. и 20 человек не попали в Украину»;

Оксана: «Машин 50 точно не проехали».

КПП «Александровка»:

Александр: «Ночующих на "Каргилле" 82 машины»;

Сергей: «Сегодня на 17:30 по ДНР осталось больше 60 машин»;

Александр: «Сегодня приехали на "Каргилл" в 05:45 утра, целый день эти твари (по другому назвать не могу) работали "ударными темпами" в час продвигались на 3-5 машин. В итоге перед нами не проехали машин 10-15 основной и 10-15 льготников, бп закрыли в 17:30. Общее количество не проехавших около 80 машин, не считая тех, кто раньше развернулся и уехал на Еленовку. Корупция процветает, сегодня проезжали, в основном, те, кто оплачивал проезд, кто не платил, почти никто не проехал».

КПП «Еленовка»:

Ole: «Машин 150 не проехали. Большая часть из них уехала. Сейчас остались ночевать машин 60»;

Марина: «Еленовка в сторону Волновахи не выпустила ~20 машин. Последние с проверки выехали в 18.00»;

Юра: «На Еленовке сегодня не проехало 30 авто».

Также в соцсетях опубликованы фото машин, которые остались на КПП «Александровка».

Напомним, что в течение октября-декабря 2018 года на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечались большие очереди. Наиболее проблемные участки – КПП «Горловка» (в районе украинского КПВВ «Майорское») и КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка»).

В частности, введены процедуры, которые задерживают людей на КПП: люди жалуются на усиленный досмотр и что «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев, в отдельном талоне нужно указывать свои персональные данные (ФИО, дата рождения, номер телефона, IMEI телефона).

Жители утверждают, что большие очереди со стороны «республики» созданы искусственно, т. к. КПП «ДНР» на линии разграничения – это доходный бизнес структур «министерства госбезопасности».

При этом, как заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, они ничего не могут сделать с коррупцией на «республиканских» КПП, пока люди не будут подавать заявления в «прокуратуру» с «конкретными фактами, именами и фамилиями».

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