Ситуация в пунктах пропуска утром 16 февраля: Проезда ожидали 350 авто. Новости

Сегодня утром, 16 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 февраля через КПВВ последовало 42000 человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 9345 человек и 915 транспортных средств;

«Марьинка» – 9585 человек и 1460 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 8090 человек и 1290 транспортных средств;

«Гнутово» – 5135 человек и 1105 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9830 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 20/60;

«Марьинка» – 30/60;

«Новотроицкое» – 30/85;

«Гнутово» – 25/40.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Оксана: «8:16. Общая 60-70 машин. Льготы нет».

КПВВ «Марьинка»:

Анна: «8:16. На Каргиле на мосту. Льготы в два ряда до моста, движения нет. Начали запускать супер льготу»;

Полина: «8:52. Пеших человек 300 – 350».

КПВВ «Новотроицкое»:

Дмитрий: «7:22. На Еленовке основная за поворот, льгота половина. Первый раз запустили»;

Елена: «8:13. Я в районе 1 туалета, машины до третьего туалета стоят, дальше не вижу, льготка примерно на моем уровне»;

Виталий: «8:16. Основная очередь до церкви»;

Елена: «8:25. Льготка еще чуть проехала, основная стоит»;

Елена: «8:37. «Основная продвинулась... на три машины».

КПВВ «Гнутово»:

Иван: «6:47. Гнутово на Мариуполь на магазине».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.