Осталось открыть прачечную и гостиницы: В соцсетях комментируют планы реконструкции КПП «Александровка». Новости

В «ДНР» на весну запланировали работы по строительству нового КПП «Александровка». Об этом заявила глава «МИД» Наталья Никонорова.

«Начало работ по непосредственному строительству, согласно дорожной карте, запланировано на весну 2019 года. Тем не менее, меры по подготовке к строительным работам уже предпринимаются. На данный момент в разработке находятся проекты обеспечения нового помещения КПП электричеством, отоплением, интернетом и другими необходимыми условиями для комфортного и эффективного функционирования пункта пропуска», – рассказала она.

Пользователи соцсетей, пересекающие КПВВ, неоднозначно отнеслись к данной новости.

Вита: «На хрена они нужны, лучше бы пенсионеров обеспечили»;

Шура: «Да всех обеспечивать денег не хватит,а тут компутер поставил, детскую площадку поставил, денег потратил… и себе оставил еще»;

Us12345: «Сегодня на Каргиле проезжали 2 раза туда и обратно ОБСЕ, но ситуация от этого не улучшилась. Также рассказывали, что когда приезжали депутаты днр, то им просто показывали как работает блокпост, из-за этого полдня блокпост не работал, мнением людей никто не интересовался. Из улучшения на Каргиле – это открылась чебуречная»;

Валерий: «Осталось открыть прачечную и гостиницы – и продолжать косить бабки»;

Андрей: «А толку, Майорск отстроили, а лучше не стало! Как стояли днями, так и стоят»;

Дмитрий: «Читаешь и поражаешься, что люди ждут тут в ОРДЛО какой то справедливости. Видимо, 5 лет мало, надо еще 5, чтобы уже до всех дошло в какое г... они попали»;

Сергей: «На лапу дэнэрам тоже в три раза больше давать придется»;

Кирилл: «Зачем нам ваш "КПП"?! Шляпу эту заканчиваете»;

Krest And: «Заканчивайте с ДНР тогда и КПП не нужны будут»;

Luna: «Они типо намекают, что "не ждите конца, холопы". Офигеть живем»;

Разбойник: «Раньше был плохой аэропорт и жд вокзал, зато теперь будет хороший КПП, а через годик еще автобусы покрасят, тогда вообще отлично будет»;

Сергей: «Спасибо огромное властям ДНР, ультратвари, слов нет!».

Ранее представители «ДНР» у контрольно-пропускного пункта «Александровка» на дорожном коридоре «Донецк-Курахово» обустроили детскую игровую площадку. Это вызвало возмущение.

Напомним, что в течение октября-декабря 2018 года на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечались большие очереди. Наиболее проблемные участки – КПП «Горловка» (в районе украинского КПВВ «Майорское») и КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка»). Очереди до сих пор не устранены.

В частности, введены процедуры, которые задерживают людей на КПП: люди жалуются на усиленный досмотр и что «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев, в отдельном талоне нужно указывать свои персональные данные (ФИО, дата рождения, номер телефона, IMEI телефона).

Жители утверждают, что большие очереди со стороны «республики» созданы искусственно, т. к. КПП «ДНР» на линии разграничения – это доходный бизнес структур «министерства госбезопасности».

При этом, как заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, они ничего не могут сделать с коррупцией на «республиканских» КПП, пока люди не будут подавать заявления в «прокуратуру» с «конкретными фактами, именами и фамилиями».

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