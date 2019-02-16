Ситуация в пунктах пропуска днем 16 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 16 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Наталья: «12:54. Только приехала. Стала в днр 7:30 . Пешеход»;

Susy64: «13:03. Горловка – Бахмут. Машиной встали в 5 утра. Еще не прошли дровский паспортный. Машин за второй поворот было»;

Елена. «13:30. На Никитовке пешая очередь сравнительно небольшая»;

Натали: «13:40. На Никитовке льгота едет практически без остановки, на глазах три колонны сменилось, мы проехали четыре машины. Это в сторону Донецка»;

Анна: «13:54. Горловка, в сторону Украины, на первом шлагбауме никого, сразу заехали на проверку»;

Александр: «14:13. Итог дня: Майорск 5:15 мск – Артемовск 15:12 мск»;

Zetchonok: «14:14. Приехал в 12:00 на Горловку, стою 20-25 машин до паспортного.... Вывод: не нужно ломится сюда в 5:00 утра. Или платите, кто хочет одним днем ездить».

КПВВ «Марьинка»:

Анна: «11:55. Сегодня целое светопреставление, людей настолько много, это тихий ужас. Пешеходов, машин»;

Игорь: «12:33. Каргил в Украину. Приехал в 5:30. Сейчас стою 40-й. Слов нет... "навели порядок"»;

Лилиана: «12:48. Муж уже час стоит. Движения ноль. Одна суперльгота»;

Margaritka: «13:45. Каргил – пииии… просто. Украину прошли за 15 минут транзитом. А тут стоим уже три часа. Очереди три. Еше и четвертая мелькает».

КПВВ «Новотроицкое»:

Ella: «12:35. Еленовка на выезд 75 машин общей и 10 льготы, Перлына в сторону Волновахи 15 машин, Новотроицкое 40 машин, пешие стоят на улице не влазят в накопитель. Новотроицкое на Донецк около 50 машин»;

Наталья: «12:59. Только проехали. За нами было 20 машин. Еленовка. На Перлыне 30-40 машин. В Украину»;

Артем: «13:56. По Еленовке в Украину – пол часа назад никого. Ехал сам. Уже в очереди на Новотроицком».

КПВВ «Станица Луганская»:

Свирид: 11:57. Время +3 (как в Минске). 10:55 встал в очередь в Станице. 12:20 прошел украинский пост, нейтралка, впереди упавший мост. 12:40. Я на луганской территории (пост миновал), теперь очередь на автобус»;

Руслан: «В 6:30 (время украинское) на Станице полный навес и еще немного. 8:00 очередь образовалась до автостанции. Прошел паспортный контроль в 8:45. На Станице в сторону Украины полный навес. На лнр полный навес, без одного пролета. На автобус сел сразу. Всем кто в дороге или собирается ехать счастливого пути».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» на данный момент не сообщается.

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