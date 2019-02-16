В Донецке на водохранилище провели серию взрывов: Горожане возмущены (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке «МЧС ДНР» провело учения на донецком море: была проведена серия взрывов. Об этом сообщают местные интернет издания.

«Такую технологию используют для ликвидации ледяных заторов и предотвращения подтоплений перед весенним половодьем» – говорится в сообщении.

Такие учения возмутили жителей города.

Радмила: «Капец рыбке»;

Виталий: «Зачем это цирк устраивать»;

Bachurina: «Действительно бараны... Зачем? Для кого? Неужели мало народ содрогался за все эти годы? Да и для рыбы, думаю, ничего хорошего»;

Ярослав: «Где экологи, прокуратура и активисты? Где Гринпис? И для чего взрывать лед там, где его никто и никогда не взрывал?»;

Ксения: «А что он сам не растаял бы? Или не сидится, когда более-менее спокойно, чтобы не привыкали к спокойной жизни»;

Светлана: «Рыбу жалко, конечно. И деньги то да списали»;

Максим: «Надо еще провести учения для водолазов. Как быть в случае затопления подводной лодки»;

Remald» Да капец. Дебилы, дауны, рыбу напугали, деньги списали, мука подорожает, конец всему, через час забыли и пофигу. Позвиздели. День прошел. Ура».

При этом горожане отмечают, что необходимости в проведении таких учений в регионе нет.