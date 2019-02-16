В Донецке на водохранилище провели серию взрывов: Горожане возмущены (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке «МЧС ДНР» провело учения на донецком море: была проведена серия взрывов. Об этом сообщают местные интернет издания.
«Такую технологию используют для ликвидации ледяных заторов и предотвращения подтоплений перед весенним половодьем» – говорится в сообщении.
Такие учения возмутили жителей города.
- Радмила: «Капец рыбке»;
- Виталий: «Зачем это цирк устраивать»;
- Bachurina: «Действительно бараны... Зачем? Для кого? Неужели мало народ содрогался за все эти годы? Да и для рыбы, думаю, ничего хорошего»;
- Ярослав: «Где экологи, прокуратура и активисты? Где Гринпис? И для чего взрывать лед там, где его никто и никогда не взрывал?»;
- Ксения: «А что он сам не растаял бы? Или не сидится, когда более-менее спокойно, чтобы не привыкали к спокойной жизни»;
- Светлана: «Рыбу жалко, конечно. И деньги то да списали»;
- Максим: «Надо еще провести учения для водолазов. Как быть в случае затопления подводной лодки»;
- Remald» Да капец. Дебилы, дауны, рыбу напугали, деньги списали, мука подорожает, конец всему, через час забыли и пофигу. Позвиздели. День прошел. Ура».
При этом горожане отмечают, что необходимости в проведении таких учений в регионе нет.
- Виктор: «В Донецке рек нет, про какие заторы идет разговор, или взрывчатку списать нужно?»;
- Алена: «У нас что, ледоход намечается??? Подскажите, где на территории ДНР находятся реки с таким бурным течением, чтобы вскрывать лед искусственно, во избежание наводнений?»;
- Наталья: «Зачем?? У нас нет полноводных рек с навигацией».
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