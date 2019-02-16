В Макеевке в доме упали два балкона: Есть угроза обвала подъезда (Фото). Новости

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) в Советский район, пос. Шахты №21 обрушились два балкона. Пострадавших нет. Об этом сообщается в социальных сетях.
Отмечается, что в трехэтажном доме №13 третий год протекает крыша и разваливаются стены. Недавно там обрушились два балкона. С обеих сторон одного подъезда. Также просела крыша. Из стен вываливаются кирпичи. В квартирах сырость и плесень. Есть угроза обвала.
Местные «власти» отказываются производить ремонт. «Там реконструкция требует больших денег. Я денежными средствами не располагаю», – говорит старший мастер ЖЭКа Татьяна Костенко.
В комментариях пользователи отмечают, что в Макеевке давно не обращают внимание на проблемы людей.
- Владимир: «Тут под снос только, дому хана...»;
- Ника: «Администрацию города нужно перенести в этот дом. Флаг там куда-то в дырочку в кладке засунуть, в месте, где балкон был, и все, можно главу администрации со свитой перевозить»;
- Людмила: «Страшно и обидно, что это не единичный случай...Строим, строим, а оно вот как ...»;
- Сергей: «Люди никому не нужны».
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