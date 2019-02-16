В Макеевке в доме упали два балкона: Есть угроза обвала подъезда (Фото). Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

В Макеевке в доме упали два балкона: Есть угроза обвала подъезда (Фото)

ДН

16.02.19 19:04dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео YouTube Нейтральный

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) в Советский район, пос. Шахты №21 обрушились два балкона. Пострадавших нет. Об этом сообщается в социальных сетях.

Отмечается, что в трехэтажном доме №13 третий год протекает крыша и разваливаются стены. Недавно там обрушились два балкона. С обеих сторон одного подъезда. Также просела крыша. Из стен вываливаются кирпичи. В квартирах сырость и плесень. Есть угроза обвала. 

Местные «власти» отказываются производить ремонт. «Там реконструкция требует больших денег. Я денежными средствами не располагаю», – говорит старший мастер ЖЭКа Татьяна Костенко.

В комментариях пользователи отмечают, что в Макеевке давно не обращают внимание на проблемы людей.

  • Владимир: «Тут под снос только, дому хана...»;
  • Ника: «Администрацию города нужно перенести в этот дом. Флаг там куда-то в дырочку в кладке засунуть, в месте, где балкон был, и все, можно главу администрации со свитой перевозить»;
  • Людмила: «Страшно и обидно, что это не единичный случай...Строим, строим, а оно вот как ...»;
  • Сергей: «Люди никому не нужны».

Комментарии

Загрузка...