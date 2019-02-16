В Макеевке в доме упали два балкона: Есть угроза обвала подъезда (Фото). Новости

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) в Советский район, пос. Шахты №21 обрушились два балкона. Пострадавших нет. Об этом сообщается в социальных сетях.

Отмечается, что в трехэтажном доме №13 третий год протекает крыша и разваливаются стены. Недавно там обрушились два балкона. С обеих сторон одного подъезда. Также просела крыша. Из стен вываливаются кирпичи. В квартирах сырость и плесень. Есть угроза обвала.

Местные «власти» отказываются производить ремонт. «Там реконструкция требует больших денег. Я денежными средствами не располагаю», – говорит старший мастер ЖЭКа Татьяна Костенко.

В комментариях пользователи отмечают, что в Макеевке давно не обращают внимание на проблемы людей.