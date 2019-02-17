Ситуация в пунктах пропуска утром 16 февраля: Проезда ожидали 345 авто. Новости

Сегодня утром, 17 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 февраля через КПВВ последовало 38,4 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:
- «Майорское» – 8670 человек и 1000 транспортных средств;
- «Марьинка» – 8460 человек и 1310 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 7750 человек и 1440 транспортных средств;
- «Гнутово» – 4540 человек и 1070 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 8970 человек.
Сегодня утром на въезд и выезд в КПВВ находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорское» – 30/50;
- «Марьинка» – 60/70;
- «Новотроицкое» – 40/45;
- «Гнутово» – 25/25.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское»:
- Приходько: «8:40. Блок пост Горловка. По состоянию на 09:15 (мск), 140 автомобилей, 35 автобусов и микроавтобусов, до 200 человек пешей очереди».
КПВВ «Гнутово»:
- Andrew: «7:28. Пищевик из Украины 14 машин основная, 4 машины льгота в 7:20 по Киеву».
О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.
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