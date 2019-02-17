Ситуация в пунктах пропуска утром 16 февраля: Проезда ожидали 345 авто. Новости

Сегодня утром, 17 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 февраля через КПВВ последовало 38,4 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 8670 человек и 1000 транспортных средств;

«Марьинка» – 8460 человек и 1310 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 7750 человек и 1440 транспортных средств;

«Гнутово» – 4540 человек и 1070 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 8970 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд в КПВВ находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 30/50;

«Марьинка» – 60/70;

«Новотроицкое» – 40/45;

«Гнутово» – 25/25.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Приходько: «8:40. Блок пост Горловка. По состоянию на 09:15 (мск), 140 автомобилей, 35 автобусов и микроавтобусов, до 200 человек пешей очереди».

КПВВ «Гнутово»:

Andrew: «7:28. Пищевик из Украины 14 машин основная, 4 машины льгота в 7:20 по Киеву».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.