Донетчина: Стало известно, где регистрируется больше всего переселенцев. Новости

В Донецкой области по состоянию на 14 февраля официально зарегистрировано 487 759 внутренне перемещенных лица (ВПЛ). Такую информацию опубликовала пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«По состоянию на 14.02.2019 года на территории Донецкой области учтено 408 552 семей и 487 759 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 100 480;

дети – 66 317;

лица с инвалидностью – 17 094;

пенсионеры – 303 868.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 067 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 50 486;

Краматорск – 47 791;

Славянск – 34 576;

Лиман (до переименования Красный Лиман) – 22 980;

Константиновка – 22 100;

Марьинский район – 19 034;

Славянский район – 18 394;

Бахмут (до переименования Артемовск) – 16 394;

Мирноград (до переименования Димитров) – 15 766.

Читайте также: