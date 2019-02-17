Донетчина: Стало известно, где регистрируется больше всего переселенцев. Новости

В Донецкой области по состоянию на 14 февраля официально зарегистрировано 487 759 внутренне перемещенных лица (ВПЛ). Такую информацию опубликовала пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.
«По состоянию на 14.02.2019 года на территории Донецкой области учтено 408 552 семей и 487 759 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 100 480;
- дети – 66 317;
- лица с инвалидностью – 17 094;
- пенсионеры – 303 868.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 067 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 50 486;
- Краматорск – 47 791;
- Славянск – 34 576;
- Лиман (до переименования Красный Лиман) – 22 980;
- Константиновка – 22 100;
- Марьинский район – 19 034;
- Славянский район – 18 394;
- Бахмут (до переименования Артемовск) – 16 394;
- Мирноград (до переименования Димитров) – 15 766.
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