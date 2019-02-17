Ситуация в пунктах пропуска днем 17 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 17 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Юрий: «10:14. Знакомые говорят, что на Горловке ж@па. И пеших, и машин до фига»;

Dimitrios8988: «12:22. На Горловке около 40 машин. Пеших почти нет и льготы мало».

КПВВ «Марьинка»:

Юрий: «10:04. Стал на Каргиле в 5:45 на середине спуска с моста, сейчас уже 4-й перед шлагбаумом. Перевозов сегодня гораздо меньше, запуски примерно каждые полчаса»;

Юрий: «10:07. Общая на Каргиле около 50 машин, льгота половина очереди»;

Egorusha: «11:13. На Каргиле не пускают в сторону Петровки и в обратку тоже. На самом заводе менты с вояками. Типа, "спецоперация"»;

Лина: «12:04. На 11:30 подъехали на Каргил, пешим ходом в 13:00 уже в автобусе на Покровск».

КПВВ «Новотроицкое»:

Сергей: «10:03. На Еленовке в сторону Марика пять машин»;

Полина: «10:27. Еленовка в Украину льготы нет, основная до 20 машин»;

Анна: «11:17. Новотроицк в обе стороны по 20 машин»;

Сергей: «11:24. Еленовка – пусто, машин 15, то чуть больше, то меньше, проверяют быстро»;

Катюха: «12:07.Еленовка: 50 машин, 8 льготы»;

Полина: «13:45. Еленовка: 50 основная, 15 льгота»;

Ольга: «14:05. Сегодня приехала на Еленовку в 05:20. В 11 по Донецку проехала все посты. Утром очередь была до поворота и перед запуском льготка чуть дальше магазина».

КПВВ «Станица-Луганская»:

Юрий: «13:25. Сегодня в 10:00 на кпп лнр сквозняк. В 10:30 на украинском посту очередь навес и метров 20 за навесом. В 12:50 на Станице. Обратно в Луганск очередь один пролет».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» на данный момент не сообщается.

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