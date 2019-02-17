ДТП в Донецке: Машина чуть не врезалась в остановку с людьми (Фото). Новости

Сегодня, 17 февраля, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошло ДТП. Об этом сообщается в социальных сетях.
«9 часов утра, остановка Текстильщик, девушка переходила дорогу в неположенном месте, водитель по тормозам, его занесло в стоящую маршрутку, если бы не автобус – это могла быть остановка где были люди. Но больше всего меня поразило поведение девушки: услышав удар и увидев все – она прошла мимо, догонял ее водитель маршрутки», – написал очевидец ДТП и опубликовал фото его последствий.
В комментариях к посту местные жители пишут, что на этом месте часто происходят ДТП из-за нарушений правил дорожного движения.
- Stalker «Дуракам закон не писан... Уже несколько раз там были подобные случаи, ничего их не учит. Воткнут бананы в уши и прут не глядя на дорогу»;
- Ольга: «У нас же должен быть штраф за переход в неположенном месте или я ошибаюсь? Или как всегда – водитель виноват?»;
- Елена: «А зачем вообще смотреть по сторонам? Прут через дорогу, в не положенных местах, хотя до перехода пройти 2 метра!».
Также пользователи обсуждают меру наказания для пешеходов, которые стали причиной ДТП.
- Нина: «За создание аварийной обстановки пешеходом штраф 340 рублей»;
- Юрий: «Штраф фигня, могут ущерб заставить возмещать»;
- Светлана: «Пусть оплачивает ремонт автомобиля и маршрутки! Вообще не понимаю таких людей, ну неужели трудно подождать пол минуты когда загорится зеленый свет для тебя и пройти 20 метров, чтобы пройти по зебре! Ну у нас же как всегда – виноваты во всем водители! Слов не хватает на таких дураков, хотя бы за других думали!»;
- Алла: «Я бы таким девушкам не штраф выписывала, а сажала на 15 суток к уголовниками. А потом за таких девушек отвечают водители».
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