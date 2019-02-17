ДТП в Донецке: Машина чуть не врезалась в остановку с людьми (Фото). Новости

Сегодня, 17 февраля, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошло ДТП. Об этом сообщается в социальных сетях.

«9 часов утра, остановка Текстильщик, девушка переходила дорогу в неположенном месте, водитель по тормозам, его занесло в стоящую маршрутку, если бы не автобус – это могла быть остановка где были люди. Но больше всего меня поразило поведение девушки: услышав удар и увидев все – она прошла мимо, догонял ее водитель маршрутки», – написал очевидец ДТП и опубликовал фото его последствий.

В комментариях к посту местные жители пишут, что на этом месте часто происходят ДТП из-за нарушений правил дорожного движения.

Stalker «Дуракам закон не писан... Уже несколько раз там были подобные случаи, ничего их не учит. Воткнут бананы в уши и прут не глядя на дорогу»;

Ольга: «У нас же должен быть штраф за переход в неположенном месте или я ошибаюсь? Или как всегда – водитель виноват?»;

Елена: «А зачем вообще смотреть по сторонам? Прут через дорогу, в не положенных местах, хотя до перехода пройти 2 метра!».

Также пользователи обсуждают меру наказания для пешеходов, которые стали причиной ДТП.