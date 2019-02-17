Словно окунулась во времена СССР: Жительница Донецка показала ярмарку в «ДНР» (Фото). Новости

Дончанка Марина Кац опубликовала на своей странице в социальной сети фото ярмарки, которая прошла на площади у РСК «Олимпийский». Ее проводили 16 февраля.

«Побывала на продовольственной ярмарке в Донецке, словно окунулась в детство, во времена СССР: вылазишь… нет, не так… выпадаешь, теряя пуговицы, из битком набитого троллейбуса, идешь с потоком людей туда, где звучит музыка, а там. Очереди. Один занимает, второй идет спрашивать, что дают. Ругань, вас здесь не стояло И все это ради яиц, кур, муки и печенья. Обычного, недорогого печенья», – написала он добавив, что «больно и обидно за мой, родной, регион».

В комментариях пользователи пишут:

Николай: «Назад в будущее прошлое. Рудименты совка»;

прошлое. Рудименты совка»; Xmara: «И очень грустно смотреть на стариков»;

Анжела: «Грусть-тоска от фото»;

Светлана: «Все из продуктов в Донецке есть, другое дело, что не хватает денег, вот и позарились люди на то, что по сниженным ценам. Так так и раньше было, до войны. Чуть дешевле – и уже очередь».

При этом пользователи вспоминают, что на этом месте весной в 2014 году проводились проукраинские митинги.