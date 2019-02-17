В Харцызске пьяные члены НВФ на глазах детей устроили драку со стрельбой (Видео). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Харцызске (Донецкая обл.) пьяные члены незаконного вооруженного формирования устроили драку у городского ДК. В это время там находилось много детей. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

«Сейчас шла из магазина с ребенком. Шла мимо ДК, а там ополченцы устроили пьяный дебош, с оружием угрожали друг другу. А там ведь люди, дети...Пришлось очень быстро сматывается оттуда. Мало ли, один выстрелит, а попадет в прохожих», – написала Алекандра.

К комментариях пользователи пишут, что «полиция», приехавшая на вызов, не смогла разогнать дерущихся. Это сделали «казаки», которые открыли стрельбу в воздух.

Марина: «Приехало три машины полиции. Молодые ребята вышли и ничего не смогли сделать так они все здоровяки пьяные, их немного осадили казаки»;

Кирилл: «Ну, помнится, за чеченцами на БТР приезжали»;

Марина: «Зрелище было не для слабонервных. Обидно было за детей, которые за этим наблюдали и страшно, когда прогремел выстрел. Стреляли в воздух, так как по-другому их нельзя было угомонить. Драка была капитальная»;

Кирилл: «Оружие и алкоголь – это опасная смесь»;

Passat244: «Сразу видно, что народная рицпублика» .

Также пользователи выложили в социальную сеть видео драки. На нем видно, как женщина пытается успокоить людей в камуфляже, а рядом пробегают дети.