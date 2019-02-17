Сменила место проживания: Из-за переезда в другой район переселенка лишилась части пенсии. Новости

В Запорожье пятый год подряд живет переселенка из временно неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Елена Зиновенко. Уже скоро год, как она не может получить возникшую задолженность по пенсионным выплатам.

«Я столкнулась с проблемой, связанной с принятием Постановления №335, которое было принято 12.04.2018 года и вступило в законную силу 20.05.2018 года. Его принятие привело к задержке пенсионных выплат. Те задолженности, которые образовалась с началом военных действий или из-за того, что люди меняли место проживания. Было, что приостанавливалась выплата пенсий, потом – восстанавливалась. В постановлении сказано, что эти выплаты должны выплачиваться согласно особого порядка. Порядок до сих пор не разработан – на рассмотрении. Ни одного механизма выплат этих сумм нет», – рассказала она.

Так, по словам переселенки, 20 февраля 2018 года она подала заявление, что снимается с учета в районе, где проживала, потому что меняла место проживания – арендованную квартиру. «20 марта было принято решение по возобновлению выплат. Тогда совсем речь не шла об этом постановлении, потому что оно принято в апреле. Пока шли начисления по каким-то причинам я получила в мае пенсию только за текущий месяц – май. За март и апрель мне пенсию не выплатили. Я обратилась в Пенсионный фонд с заявлением. Мне дали ответ в установленные сроки, ссылаясь на Постановление №335. Написали, что пенсия будет выплачена при наличии финансирования. До сегодня пока так», – сказала Елена Зиновенко.

Она отметила, что в апреле уже будет год, как было принято постановление, а отдельного порядка до сих пор нет.

Напомним, что с принятием 24 мая Постановления КМУ № 335, которым приостанавливаются выплаты задолженностей по пенсиям переселенцам, сложилась ситуация, когда граждане получают лишь текущие пенсии за месяц без предыдущих долгов.

Как сообщалось ранее, по словам юриста общественной организации «Донбасс SOS» Марии Красненко, в Украине давно законодательно определен механизм выплаты задолженности по пенсиям, а правительство банально экономит на гражданах, которые являются ВПЛ.

Напомним, что в Украине действующая система назначения и контроля за социальными выплатами и выплатами пенсии для ВПЛ, в частности, Постановление Кабинета министров № 365 и внесение изменений в Постановление № 637, которые ввели более двух лет назад, частично не соответствует законодательству и Конституции. А Постановлением № 335 Кабмин фактически «заморозил» долги по пенсиям сотням тысячам переселенцев и жителям неподконтрольной Украине территорий Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Запорізька регіональна дирекція ПАТ 'НСТУ'»

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