В Донецке: Бариста рассказал, насколько упал доход кофейни (Видео). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке доход кофейни в «проходном» месте упал в 6-7 раз с довоенным периодом. Об этом рассказал бариста одного из заведений, расположенного в самом центре города.
Бариста отмечает, что главное в его деле – качество зерен кофе, уровень кофе-машины и «чтобы и руки из того места росли».
Сейчас в своей работе он использует кофе среднего уровня качества. «Не самый лучший, и не самый худший. Но для Донецка он выше среднего», – уточнил он.
Подчеркивает, что по сравнению с довоенным периодом доход существенно снизился. «Если взять 2013 год и сейчас – падение, где-то, в 6-7 раз», – констатировал бариста.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube-канала Максима Копачевского
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