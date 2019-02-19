Перед «мэрией»: Как выглядит Советская площадь в Донецке (Фото). Новости

В ныне неподконтрольном украинской власти Донецке пространство в центре города между зданием прежнего исполкома (при «ДНР» – «администрация Донецка») и универмагом «Белый лебедь» (не работает с 2014 года) называлось Советской площадью. Если точнее, то официально Советской называлась площадь лишь перед универмагом.

Примечательно, что первоначально Советской именовалась нынешняя площадь Ленина. В 1927 году здесь построили Дом Советов, в результате чего площадь и получила «советское» название. Затем ее переименовали в Центральную, а с середины 1960-х – в площадь им. Ленина. А в 1969 году Советская площадь «сдвинулась» к зданию горсовета. Такое название особо не прижилось среди дончан, чаще звучало – «у "Белого лебедя"» или «около горисполкома».

С боков это пространство ограничивают две высотки – бывший «Проминвестбанк» (в советское время – «Промстройбанк») и научно-исследовательский институт «ПромстройНИИпроект» (в 1969-м – самое высокое здание в Донецке).

Задолго до войны в сквере перед горисполкомом появились несколько памятников «малой формы»:

колокол (установлен в 1997 г.) – дар города-побратима Бохума. Это уменьшенная в 10 раз копия колокола, который установлен на площади перед ратушей немецкого города;

копия «кремлевской» Царь-пушки (уст. в 2001 г.)– подарок города Москвы, ствол донецкой пушки на 6 см короче оригинала, вес – на 2,5 тонны больше;

памятник генералу Ватутину (уст. в 2009 г.) – изготовлен на частные средства, установлен на пересечении ул. Артема с проспектом Ватутина.

В довоенное время площадь была довольно многолюдным местом, чего не скажешь сейчас. «Белый лебедь» с 2014-го стоит закрытым. И, похоже, что около универмага люди не проходят вообще. Да и перед зданием «мэрии» не так уж людно. Зимние укрытия для фонтанов не выдержали обильных снегопадов января – начала февраля, и провалились.

Как выглядит эта часть города в феврале – в фотографиях «Донецких новостей»:

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