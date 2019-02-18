Нехватка до 55%: В Донецке увольняются водители трамваев и троллейбусов. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке не хватает 55% водителей трамваев и 49% водителей троллейбусов. Об этом в интервью местной газете сообщила «начальник управления экономики горадминистрации» Наталья Лоза.

«КП "Донэлектроавтотранс" испытывает большую нехватку водителей трамваев и троллейбусов. По состоянию на 1 февраля, не хватает 103 водителей трамвая (план – 228, а фактически работает – 125) и 153 водителей троллейбуса (план – 300, по факту – 147)», – сказала она.

Кроме того она акцентировала, что основная часть подвижного состава «морально и физически изношена»:

69% трамваев имеют срок эксплуатации более 35 лет;

26% троллейбусов имеют срок эксплуатации более 20 лет, 51% – более 10 лет;

52% муниципальных автобусов имеют срок эксплуатации более 10 лет.

«Но весь подвижной состав поддерживается в технически исправном состоянии, отвечающем требованиям безопасности движения и безопасности пассажиров», – заверила Лоза.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 января в Донецке не хватало 248 водителей троллейбусов и трамваев. С учетом того, что на 1 февраля, по словам Лозы, число вакантных мест уже составляет 256 мест, за месяц уволились 8 сотрудников (3% от имевшихся) – 1 водитель троллейбуса и 7 водителей трамвая. Всего «Донэлектроавтотрансу» не хватало 353 сотрудника.

По данным КП «Донэлектроавтотранс», в январе вакансии «троллейбусников» были открыты на зарплаты 7 482 – 9 257 руб. (3 890 – 3 140 грн по местному курсу валют), водителей трамваев – 6 610 – 8 236 руб. (3 460 грн – 2 780 грн).

При этом в апреле 2018 года директор КП «Донэлектроавтотранс» заявлял, что парк электротранспорта насчитывал 124 трамвая и 158 троллейбусов, а водители троллейбуса получали в среднем 11-12 тыс. руб. (5 – 5,5 тыс. грн по местному курсу валют на апрель).

Напомним, рекламируемый в течение 2017-2018 гг. первый трамвай, изготовленный в «республике», так и не ввели в эксплуатацию.

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