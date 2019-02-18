В «ДНР»: В Донецке показали, как выглядит «детское» СИЗО (Фото). Новости

В «ДНР» «республиканские» телеканалы показали ряд сюжетов о части «Донецкого следственного изолятора» (СИЗО), в котором содержатся несовершеннолетние. Съемка проходила во время экскурсий для «осужденных» несовершеннолетних, наказание которых не было связано с лишением свободы, а также для студентов-юристов.
Отмечается, что в основном отделении находятся именно «осужденные» (а не «подследственные» или «подсудимые» ) возрастом до 18 лет. По словам «замначальника СИЗО», подростки содержатся в камерах по 3-4 человека, один раз в неделю они имеют возможность сходить в баню, прогулки – каждый день в течение 1 часа. В холле установлен телевизор.
Здесь есть класс для учебных занятий, комната для спорта (на видео видно, что из спортинвентаря – только стол для пинг-понга и одна мишень для дартса), в холле – телевизор.
Прогулочная зона – небольшой площади, здесь установлено баскетбольное кольцо.
На базе СИЗО есть сектор «воспитательной колонии». В отличие от основной части здесь несовершеннолетние живут все вместе, как охарактеризовали в сюжете, – в «большом помещении». Каждому полагается кровать, табурет, прикроватная тумбочка. На кровати висит фотография «осужденного» и основная информация о нем (ФИО, дата рождения, «статьи» «УК ДНР»).
На территории СИЗО несовершеннолетние также присутствуют в камерах матери и ребенка. Здесь «осужденные» женщины содержатся вместе со своими детьми возрастом до 3 лет.
«У них подъем в 6 утра. Они делают санитарно-гигиенические нормы для себя и для ребенка. Также ежедневно у них прогулка длительностью до 2 часов. Она осуществляется в прогулочных двориках, где они могут со своими детьми дышать свежим воздухом», – говорит «старший инспектор» Анна Ткач.
Ребенок находится с матерью до 3-летнего возраста, после чего его передают в детский дом.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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