Ребенка везли из роддома домой: В «ДНР» произошло ДТП (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как пишут очевидцы, авария произошла 15 февраля в районе супермаркета «Галактика»: столкнулись «ВАЗ 21-01» и «ВАЗ 2109». В «копейке» было двое деток – трехдневный ребенок (везли домой из роддома) и 4-летний мальчик. Как утверждают участники аварии, за рулем «девятки» был курсант «академии МВД» в Донецке, а в машине находились его друзья.

Иные подробности ДТП неизвестны.

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