От «Медведя» до площади Горлова: Жительница Горловки показала улицы города (Фото). Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

От «Медведя» до площади Горлова: Жительница Горловки показала улицы города (Фото)

19.02.19 08:36dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна прогулялась в районе остановки «Медведь» по пр. Победы, недалеко от автовокзала. Запечатленные во время прогулки кадры горловчанка показала в соцсети.

На кадрах – район возле «Медведя», 1-я школа, супермаркет «Аверс», площадь им. П. Горлова.

На остановках и различных рекламных щитах по всему району размещены многочисленные объявления о пассажироперевозках в Москву, Санкт-Петербург и другие российские города, а также в аннексированный Крым.

Читайте также:

Комментарии

Загрузка...