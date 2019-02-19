От «Медведя» до площади Горлова: Жительница Горловки показала улицы города (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна прогулялась в районе остановки «Медведь» по пр. Победы, недалеко от автовокзала. Запечатленные во время прогулки кадры горловчанка показала в соцсети.
На кадрах – район возле «Медведя», 1-я школа, супермаркет «Аверс», площадь им. П. Горлова.
На остановках и различных рекламных щитах по всему району размещены многочисленные объявления о пассажироперевозках в Москву, Санкт-Петербург и другие российские города, а также в аннексированный Крым.
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