Блошиный рынок: Жительница Горловки показала, что продают (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна показала «блошиный» рынок, действующий недалеко от Центрального рынка. Запечатленные кадры горловчанка показала в соцсети.

«Барахолка на Центральном рынке Горловки приобрела в последние годы наибольшую популярность. Именно здесь ищут возможности поправить свое материальное положение пенсионеры, а также все люди, у кого завалялось что-нибудь ненужное. Именно здесь можно недорого купить самые разные вещи – от безделушек до запчастей, по самой непредсказуемой цене», – пояснила горловчанка.

Продавцы предлагают живопись, инструменты, бывшую в употреблении одежду, посуду, книги, игрушки, компакт-диски, телефоны, одеяла, ковры.

Продемонстрировала Анна и свою покупку: советскую настольную лампу.

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