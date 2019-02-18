Численность населения сокращается: В «ДНР» и «ЛНР» посчитали жителей. Новости

По состоянию на 1 января 2019 года в «ДНР» и «ЛНР» проживало 3 млн 743 тыс. 472 чел., из них 61% приходится на «ДНР», 39% – на «ЛНР». По сравнению с данными на 1 октября 2018 года, численность населения сократилось на 8 тыс. 175 чел. Таковы сводные данные «управлений статистики» обеих «республик».
Так, в «Донецкой народной республике» наличное население на 1 января составило 2 млн 285 тыс. 586 чел., что на 4419 чел. меньше, чем проживало на 1 октября прошлого года.
Пропорции городского (2 176 920 чел., что составляет 95,2%) и сельского (108 666, что составляет 4,8%) населения остаются практически неизменными.
Большее всего жителей приходится на города Донецк, Макеевка и Горловка.
Численность населения в городах (с учетом поселков в их составе) на 01.01.2019
Донецк
948 509 чел.
41,5% от общего числа населения
Макеевка
373 179 чел.
16,3%
Горловка
261 012 чел.
11,4%
Енакиево
119 495 чел.
5,2%
Харцызск
98 277 чел.
4,3%
Торез (после переименования – Чистяково)
75 759 чел.
3,3%
Снежное
66 230 чел.
2,9%
Шахтерск (без учета района)
57 217 чел.
2,5%
Ясиноватая
43 593 чел.
1,9%
Кировское (после переименования – Крестовка)
27 482 чел.
1,2%
Дебальцево
25 309 чел.
1,1%
Докучаевск
23 705 чел.
1%
Ждановка
12 642 чел.
0,6%
Наиболее населенные районы – Старобешевский и Амвросиевский.
Численность населения в районах на 01.01.2019
Старобешевский
48 052 чел.
2,1% от общего числа населения
Амвросиевский
42 829 чел.
1,9%
Новоазовский
29 404 чел.
1,3%
Шахтерский (без учета города Шахтерск)
18 371 чел.
0,8%
Тельмановский
14 521 чел.
0,6%
В «Луганской народной республике» наличное население на 1 января 2019 года составляло 1 млн 457 тыс. 886 чел., что на 3756 чел. меньше, чем проживало на 1 октября 2018 года. В «ЛНР» городское население составляет 1 млн 368 тыс. 396 чел. (93,9%), сельское – 89 тыс. 490 чел. (6,1%).
Большее всего жителей приходится на город Луганск.
Численность населения в городах (с учетом поселков в их составе) на 01.01.2019
Луганск
432 756 чел.
29,7% от общего числа населения
Красный Луч (после переименования – Хрустальный)
116 246 чел.
8%
Алчевск
105 032 чел.
7,2%
Краснодон (после переименования – Сорокино, без учета района)
97 978 чел.
6,7%
Свердловск (после переименования – Должанск, без учета района)
93 677 чел.
6,4%
Стаханов (после переименования – Кадиевка)
85 867 чел.
5,9%
Ровеньки
79 703 чел.
5,5%
Антрацит (без учета района)
73 743 чел.
5%
Брянка
50 362 чел.
3,5%
Первомайск
36 700 чел.
2,5%
Кировск (после переименования – Голубовка)
31 624 чел.
2,2%
Наиболее населенные районы – Перевальский и Лутугинский.
Численность населения в районах на 01.01.2019
Перевальский
66 834 чел.
4,6% от общего числа населения
Лутугинский
63 543 чел.
4,4%
Славяносербский
47 644 чел.
3,3%
Антрацитовский (без учета г. Антрацит)
28 894 чел.
2%
Краснодонский (без учета г. Сорокино)
28 000 чел.
1,9%
Свердловский (без учета г. Должанск)
11 298 чел.
0,8%
Попаснянский
5 349 чел.
0,4%
Станично-Луганский
2 636 чел.
0,2%
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