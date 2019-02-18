Численность населения сокращается: В «ДНР» и «ЛНР» посчитали жителей. Новости

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Численность населения сокращается: В «ДНР» и «ЛНР» посчитали жителей

ДН

18.02.19 14:24dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

По состоянию на 1 января 2019 года в «ДНР» и «ЛНР» проживало 3 млн 743 тыс. 472 чел., из них 61% приходится на «ДНР», 39% – на «ЛНР». По сравнению с данными на 1 октября 2018 года, численность населения сократилось на 8 тыс. 175 чел. Таковы сводные данные «управлений статистики» обеих «республик».

Так, в «Донецкой народной республике» наличное население на 1 января составило 2 млн 285 тыс. 586 чел., что на 4419 чел. меньше, чем проживало на 1 октября прошлого года.

Пропорции городского (2 176 920 чел., что составляет 95,2%) и сельского (108 666, что составляет 4,8%) населения остаются практически неизменными.

Большее всего жителей приходится на города Донецк, Макеевка и Горловка.

Численность населения в городах (с учетом поселков в их составе) на 01.01.2019

Донецк

948 509 чел.

41,5% от общего числа населения

Макеевка

373 179 чел.

16,3%

Горловка

261 012 чел.

11,4%

Енакиево

119 495 чел.

5,2%

Харцызск

98 277 чел.

4,3%

Торез (после переименования – Чистяково)

75 759 чел.

3,3%

Снежное

66 230 чел.

2,9%

Шахтерск (без учета района)

57 217 чел.

2,5%

Ясиноватая

43 593 чел.

1,9%

Кировское (после переименования – Крестовка)

27 482 чел.

1,2%

Дебальцево

25 309 чел.

1,1%

Докучаевск

23 705 чел.

1%

Ждановка

12 642 чел.

0,6%

Наиболее населенные районы – Старобешевский и Амвросиевский.

Численность населения в районах на 01.01.2019

Старобешевский

48 052 чел.

2,1% от общего числа населения

Амвросиевский

42 829 чел.

1,9%

Новоазовский

29 404 чел.

1,3%

Шахтерский (без учета города Шахтерск)

18 371 чел.

0,8%

Тельмановский

14 521 чел.

0,6%

В «Луганской народной республике» наличное население на 1 января 2019 года составляло 1 млн 457 тыс. 886 чел., что на 3756 чел. меньше, чем проживало на 1 октября 2018 года. В «ЛНР» городское население составляет 1 млн 368 тыс. 396 чел. (93,9%), сельское – 89 тыс. 490 чел. (6,1%).

Большее всего жителей приходится на город Луганск.

Численность населения в городах (с учетом поселков в их составе) на 01.01.2019

Луганск

432 756 чел.

29,7% от общего числа населения

Красный Луч (после переименования – Хрустальный)

116 246 чел.

8%

Алчевск

105 032 чел.

7,2%

Краснодон (после переименования – Сорокино, без учета района)

97 978 чел.

6,7%

Свердловск (после переименования – Должанск, без учета района)

93 677 чел.

6,4%

Стаханов (после переименования – Кадиевка)

85 867 чел.

5,9%

Ровеньки

79 703 чел.

5,5%

Антрацит (без учета района)

73 743 чел.

5%

Брянка

50 362 чел.

3,5%

Первомайск

36 700 чел.

2,5%

Кировск (после переименования – Голубовка)

31 624 чел.

2,2%

Наиболее населенные районы – Перевальский и Лутугинский.

Численность населения в районах на 01.01.2019

Перевальский

66 834 чел.

4,6% от общего числа населения

Лутугинский

63 543 чел.

4,4%

Славяносербский

47 644 чел.

3,3%

Антрацитовский (без учета г. Антрацит)

28 894 чел.

2%

Краснодонский (без учета г. Сорокино)

28 000 чел.

1,9%

Свердловский (без учета г. Должанск)

11 298 чел.

0,8%

Попаснянский

5 349 чел.

0,4%

Станично-Луганский

2 636 чел.

0,2%

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