Численность населения сокращается: В «ДНР» и «ЛНР» посчитали жителей. Новости

По состоянию на 1 января 2019 года в «ДНР» и «ЛНР» проживало 3 млн 743 тыс. 472 чел., из них 61% приходится на «ДНР», 39% – на «ЛНР». По сравнению с данными на 1 октября 2018 года, численность населения сократилось на 8 тыс. 175 чел. Таковы сводные данные «управлений статистики» обеих «республик».

Так, в «Донецкой народной республике» наличное население на 1 января составило 2 млн 285 тыс. 586 чел., что на 4419 чел. меньше, чем проживало на 1 октября прошлого года.

Пропорции городского (2 176 920 чел., что составляет 95,2%) и сельского (108 666, что составляет 4,8%) населения остаются практически неизменными.

Большее всего жителей приходится на города Донецк, Макеевка и Горловка.

Численность населения в городах (с учетом поселков в их составе) на 01.01.2019

Донецк 948 509 чел. 41,5% от общего числа населения Макеевка 373 179 чел. 16,3% Горловка 261 012 чел. 11,4% Енакиево 119 495 чел. 5,2% Харцызск 98 277 чел. 4,3% Торез (после переименования – Чистяково) 75 759 чел. 3,3% Снежное 66 230 чел. 2,9% Шахтерск (без учета района) 57 217 чел. 2,5% Ясиноватая 43 593 чел. 1,9% Кировское (после переименования – Крестовка) 27 482 чел. 1,2% Дебальцево 25 309 чел. 1,1% Докучаевск 23 705 чел. 1% Ждановка 12 642 чел. 0,6%

Наиболее населенные районы – Старобешевский и Амвросиевский.

Численность населения в районах на 01.01.2019

Старобешевский 48 052 чел. 2,1% от общего числа населения Амвросиевский 42 829 чел. 1,9% Новоазовский 29 404 чел. 1,3% Шахтерский (без учета города Шахтерск) 18 371 чел. 0,8% Тельмановский 14 521 чел. 0,6%

В «Луганской народной республике» наличное население на 1 января 2019 года составляло 1 млн 457 тыс. 886 чел., что на 3756 чел. меньше, чем проживало на 1 октября 2018 года. В «ЛНР» городское население составляет 1 млн 368 тыс. 396 чел. (93,9%), сельское – 89 тыс. 490 чел. (6,1%).

Большее всего жителей приходится на город Луганск.

Численность населения в городах (с учетом поселков в их составе) на 01.01.2019

Луганск 432 756 чел. 29,7% от общего числа населения Красный Луч (после переименования – Хрустальный) 116 246 чел. 8% Алчевск 105 032 чел. 7,2% Краснодон (после переименования – Сорокино, без учета района) 97 978 чел. 6,7% Свердловск (после переименования – Должанск, без учета района) 93 677 чел. 6,4% Стаханов (после переименования – Кадиевка) 85 867 чел. 5,9% Ровеньки 79 703 чел. 5,5% Антрацит (без учета района) 73 743 чел. 5% Брянка 50 362 чел. 3,5% Первомайск 36 700 чел. 2,5% Кировск (после переименования – Голубовка) 31 624 чел. 2,2%

Наиболее населенные районы – Перевальский и Лутугинский.

Численность населения в районах на 01.01.2019

Перевальский 66 834 чел. 4,6% от общего числа населения Лутугинский 63 543 чел. 4,4% Славяносербский 47 644 чел. 3,3% Антрацитовский (без учета г. Антрацит) 28 894 чел. 2% Краснодонский (без учета г. Сорокино) 28 000 чел. 1,9% Свердловский (без учета г. Должанск) 11 298 чел. 0,8% Попаснянский 5 349 чел. 0,4% Станично-Луганский 2 636 чел. 0,2%

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