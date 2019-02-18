Социология и выборы: Политолог назвал возможные риски. Новости

В Украине из-за неточных социологических исследований могут возникнуть ряд манипуляций и фальсификаций в ходе выборов президента Украины. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал политолог Вадим Карасев.

«У нас на выборах бывали какие-то темные, непонятные фирмы, которые публиковали свои "левые" социологические результаты, но всегда было 4-5 авторитетных социологических центров, которые всегда давали приблизительно одинаковую картину, чтобы результаты выборов в какой-то степени коррелировались с результатами социологических опросов», – сказал он.

«Если нет доверия к социологии, ждите манипуляций, фальсификаций и электорального мошенничества, потому что нет хотя бы приблизительных ориентиров. Сегодня то, что творится с социологией, не по вине социологов, размывает социологические ориентиры выборов. Отсюда неопределенность, хаотичность, хаосообразность выборов, разброс в социологических исследованиях», – считает Карасев.

По его мнению, это связано с тем, что сами избиратели дезориентированы. «Что подчеркивают социологи, почему они сталкиваются с проблемами – не знают, сколько у нас избирателей, закрытые реестры выборов, перепись не проводилась. Около 7 млн человек – трудовых мигрантов. Как они будут голосовать? Трудно проголосовать такому большому количеству людей, но проблема не в том, что они не проголосуют, а как будут использованы их фамилии, кем и как на избирательных участках», – отмечает он.

«С переселенцами тоже непонятная история – 1,5 млн ВПЛ. Как они будут голосовать? ЦВК молчит по этому поводу, нет разъяснений, нет брифингов, ушли в какое-то непонятное подполье», – добавил политолог.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. До 7 марта включительно претенденты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента. 8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинцев, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.

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