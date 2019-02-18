Чистый криминал: Генпрокурор рассказал о возможных махинациях на выборах. Новости

В Украине в день голосования на выборах президента могут быть махинации со списками избирателей и их бюллетенями. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 февраля, в ходе совещания руководителей правоохранительных органов и органов военного управления заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Чистота списков – это также огромная ответственность Национальной полиции и Министерства внутренних дел, включая Миграционную службу. Недопустимо голосование бюллетенем за того гражданина, который находится за границей – это чистый криминал, который очень легко раскроется на второй день», – сказал он.

По его словам, в день выборов все списки отсутствующих в Украине граждан будут переданы в электронном виде и в Генеральную прокуратуру, и в СБУ, и в МВД.

«На любом участке, где будет выявлено, а это очень легко сделать силами Нацполиции, голосование за отсутствующего в день выборов гражданина, который находился за границей, чистый криминал для того, кто выдал этот бюллетень. Выдача бюллетеня также фиксируется, члены комиссии должны это понимать», – заявил Луценко.

Генпрокурор добавил, что также легко вычислить, что кто-то проголосовал за умершего гражданина Украины. «Насколько я понимаю, речь идет о достаточно больших цифрах. У меня просьба к Миграционной службе, чтобы пока у нас есть время, была проведена внутренняя проверка соответствия реестров умерших граждан с реестром избирателей. Думаю, этот список также очень легко можно предоставить субъектам избирательного процесса, и их представители вместе с работниками Нацполиции наведут порядок и в этом вопросе», – отметил он.

Как проинформировал глава МВД Украины Арсен Аваков, с начала избирательной кампании полиция зарегистрировала 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. До 7 марта включительно претенденты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента. 8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинцев, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

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