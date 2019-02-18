Раньше была надежда вернуться: Общественник об интеграции ВПЛ в местные громады. Новости

В Украине большинство переселенцев интегрировались в местные громады, но в начале вооруженного конфликта на Донбассе было очень сложно и с поиском жилья, и с поиском работы. Об этом рассказал председатель общественного объединения «Всеукраинская ассоциация переселенцев» Руслан Калинин.
«Если мы вспомним 2014-2015 годы, ВПЛ было сложно найти жилье. Когда мы открывали объявления на популярных сайтах, внизу можно было часто увидеть приписку: "Жителей Донецкой и Луганской областей не беспокоить". Я также искал квартиру, и сам это видел», – сказал он.
«Первоначально не сильно хотели брать переселенцев на работу, потому что их считали нестабильными: сегодня возьмем на работу, обучим, вложим какие-то ресурсы, а завтра ты можешь либо вернуться [на Донбасс], либо уехать в другой город. Раньше не только у переселенцев, но и других украинцев была надежда, что война закончится хотя бы за несколько недель, но этого не произошло», – продолжил Калинин.
По его словам, сейчас более 60% переселенцев живут на том месте, куда они переехали более 3-х лет назад. «Они стали более стабильными, дети пошли в садик, школу, кто-то поступил в институт, снимают жилье, нашли работу. Ранее у переселенцев была надежда приехать на подконтрольную Украине территорию, какое-то время пожить у родственников, ранее особо даже не снимали квартиры – у друзей, у знакомых жили. Но когда прошла неделя, 1-2 месяца, у людей начали заканчиваться какие-то сбережения, люди начали искать какую-то временную работу, о постоянной работе не думали. Сейчас ситуация изменилась, и переселенцы более-менее интегрировались в местные громады», – рассказал общественник.
«С каждым годом уменьшается то количество людей, которые хотят вернуться обратно. Последние опросы показывают, что 28% переселенцев хотели бы вернуться обратно, если конфликт закончится. Если взять цифры 2017 года, это было 32%. За полтора года на 4% количество людей, которые хотят вернуться, уменьшилось», – добавил Калинин.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам радио «Голос столицы»
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