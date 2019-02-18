Сводка из зоны ООС за 17 февраля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций, в том числе 7 раз незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В целом противник выпустил по позициям украинских войск 55 мин калибрами 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли украинские позиции:

из минометов калибрами 120 и 82 мм – вблизи населенного пункта Лебединское;

из минометов калибром 120 мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 – у поселка Пески;

из минометов калибром 82 мм, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Водяное;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял украинских военных:

из минометов калибром 82 мм и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Катериновка;

из минометов калибром 82 мм и станковых гранатометов различных систем – в районе населенного пункта Троицкое;

из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – у поселка Новолуганское;

из стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Станица Луганская.

Кроме того, 17 февраля во время перемещения у линии соприкосновения в районе поселка Травневое в ходе выполнения задачи по назначению из станкового противотанкового гранатомета была обстреляна противником наблюдательная группа «Светлодарск 1» украинской стороны СЦКК.

С начала текущих суток НВФ один раз обстрелял украинские позиции в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» из минометов калибрами 120 и 82 мм – в районе населенного пункта Катериновка.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины в 9:00 обстреляла село Спартак к северу от Донецка. Было выпущено две мины калибром 120 мм и пять мин калибром 82 мм. С 7:35 до 9:05 украинские силовики несколько раз обстреливали из минометов села Саханка, Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред) и Дзержинское (после переименования – Азов, – ред). По населенным пунктам было выпущено 57 мин калибрами 82 и 120 мм, также было сделано 14 выстрелов из гранатомета».

В «ДНР» также уверяют, что «армия Украины за минувшие сутки 33 раза нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 263 единицы. Под огнем оказались поселки Александровка и шахты "Трудовская" на западе Донецка, районы Донецкого аэропорта ("Вольво-центр") на севере, прилегающие к городу села Спартак и Жабичево; село Крутая Балка на севере Ясиноватой; села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред), Дзержинское (после переименования – Азов, – ред), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред), Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред), Саханка на юге. При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие. В течение минувших суток в результате обстрелов повреждено 5 домостроений».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 6 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Калиново, сел Молодежное, Санжаровка и Смелое. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов АГС, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и ПТУР».