В соцсетях сообщают о мощных взрывах в центре Донецка (Фото). Новости

Сегодня утром, 18 февраля, в неподконтрольном украинским властям Донецке прогремели взрывы. Об этом пишут жители Донецка в соцсетях.

Как отмечается в одном из местных пабликов, «около 8:45 в центре Донецка прогремел мощный взрыв. О пострадавших в результате происшествия пока не сообщается. По предварительной информации, взрыв прогремел на газораспределительном пункте. Речи о террористическом акте пока не идет».

Позже появилась информация о том, что взрывов было несколько. Один из них произошел в районе пересечения ул. 25 лет РККА и б. Пушкина, откуда до штаб-квартиры СММ ОБСЕ в Донецке 250 метров.

«По информации от сотрудников следственных органов, которые работают на месте происшествия, вероятно, сдетонировали боеприпасы типа ВОГ (выстрел осколочный гранатометный)», – пишут в сообществе.

Очевидцы публикуют фото, как «следственные органы» работают на месте взрыва. «Пострадал газораспределительный пункт, который обслуживает правительственный квартал. Б. Пушкина», – уточнили в соцсетях.

Взрывы были мощными и были слышны в различных районах Донецка, о чем дончане пишут в соцсетях. Однако информация о местах взрывов дается разная, подчас противоречивая.

Позже в «ДНР» заявили, что зафиксированы 3 взрыва самодельных взрывных устройств в центре Донецка – вблизи штаб-квартиры ОБСЕ. Также в «ДНР» сообщают о повреждениях в результате взрывов.