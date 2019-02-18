Эксперт сравнил хорватский сценарий с Донбассом и назвал аргументы в пользу амнистии. Новости

Эрдутское соглашение, которое предусматривало мирное окончание войны в Хорватии и переходный период для интеграции, имеет много общего с Минскими соглашениями и планом по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, в частности в вопросе амнистии. Об этом рассказал советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ), экс-посол Украины в Хорватии Александр Левченко.
«Идеи, которые закладывались в Эрдуте и в Минске, созвучны. Не буду все перечислять, но такие принципиальные вещи, которые характерны для всех мирных планов возвращения территорий, которые подверглись конфликту, это то, что обязательно параллельно идет процесс прощения», – сказал он.
«У нас почему-то все удивляются, что должен пройти процесс прощения. Напомню, в Хорватии было три амнистии. Хорватская сторона говорила, что инструмент амнистии во время ее оглашения деморализовывал врага, потому что та сторона начинает сомневаться: "А может воспользоваться амнистией". Тот, кто сидит в окопе напротив тебя, постоянно думает о будущем», – продолжил Левченко.
По его словам, есть несколько аргументов в пользу амнистии. «Простые аргументы – амнистию дает сторона, которая победила. Конечно, это деморализует врага. Нужно понимать, что человек, который не совершал преступлений против человечности, может быть амнистирован, это нормально», – отмечает эксперт.
Он также акцентировал, что амнистия должна быть применена только в судебном порядке. «Иначе – никак. Если суд докажет, что человек совершил военное преступление, только тогда он виновен. Презумпция невиновности – абсолютно нормальная общая юридическая практика. И третье – то, что и в Хорватии, и у нас – для человека, который совершил военное преступление, нет срока давности [для суда]. Если обстоятельства проявились позднее, удалось выяснить, что человек совершил военное преступление, он в любой момент будет за это отвечать», – рассказал Левченко.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам радио «Новое время»
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