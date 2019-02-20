Как обойти вето России по миротворцам на Донбассе, – мнение. Новости

Украинская сторона совместно с международными партнерами все еще готовит свой вариант проекта резолюции ООН по введению миротворческой миссии на Донбасс. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Александр Левченко.

«Задание этой миссии – выполнение Минских документов. Под Минскими документами стоят подписи Российской Федерации, и даже боевиков. Минские документы подтвердила декларация четырех глав государств [Нормандской четверки]. Минские документы поддержали два решения Совета безопасности ООН», – сказал он.

«Абсолютно логично, чтобы в мандате [миротворческой] миссии было выполнение Минских документов. Это сделало бы невозможным право вето России относительно направления и осуществления этой миротворческой операции», – продолжил Левченко.

По его словам, при этом украинская сторона осознает, что даже с такой формулировкой Россия попробует «торпедировать» и такой проект резолюции в Совете безопасности ООН.

«Российский проект мы знаем с августа 2017 года. Над нашим проектом резолюции мы начали работать. Он разрабатывается в соавторстве с США, Великобританией, Франции и Германией. Это важные международные игроки, которые очень хорошо разбираются в ситуации на Донбассе. Я надеюсь, что в ближайшее время наш МИД продолжит эту работу. Самое главное – этот проект резолюции грамотно выписать, чтобы российская делегация не могла его ветировать», – считает эксперт.

Советник главы МинВОТ также пояснил, почему Украине для мирного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе больше всего подходит хорватский сценарий с участием миротворческой миссии ООН.

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