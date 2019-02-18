Переселенцы активно пользуются сменой места голосования. Новости

Переселенцы, жители неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса и Крыма, а также другие мобильные группы населения продолжают менять место голосования для участия в выборах президента Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 февраля, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала представитель ОО «Общественный холдинг "Группа влияния"» Татьяна Дурнева.

«По состоянию на 17 февраля, по данным Государственного реестра избирателей, 22 тыс. 763 избирателя изменили место голосования. Преимущественное большинство – 68% из этих избирателей – это избиратели из Донецкой и Луганской областей, АР Крым и Севастополя», – сказал она.

Эксперт напомнила, что в конце января из тех граждан, кто менял место голосования, большинство также были внутренне перемещенными лицами – 77%.

«Сейчас есть динамика, что не только ВПЛ меняют место голосования, но и другие мобильные внутри страны граждане. Они также начинают обращаться в органы ведения реестров избирателей. Мы прогнозируем, что такая динамика будет сохраняться и дальше. Уже ближе к конечному сроку приема заявок – до 25 марта, вероятно, будет другая картина», – добавила Дурнева.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. До 7 марта включительно претенденты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента. 8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинцев, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.

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