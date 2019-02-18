Полиция зарегистрировала почти 1,5 тыс. заявлений, связанных с избирательным процессом. Новости

С начала избирательной кампании полиция зарегистрировала 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 февраля, в ходе совещания руководителей правоохранительных органов и органов военного управления заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
«Больше всего их по столице – 158, в Днепропетровской области – 153, в Киевской – 109, в Одесской – 82, в Черкасской и Донецкой – по 77. Преимущественно это информация о фактах, связанных с незаконной агитацией, – 1004, с подкупом избирателей – 106, с повреждением имущества – 27, хулиганством – 17», – сказал он.
По его словам, по указанным фактам открыто 61 уголовное производство, из них 35 связаны с нарушением избирательного законодательства, еще 26 – с проведением избирательной кампании. «Составлены 306 протоколов об административных нарушениях. С целью профилактики таких нарушений проводятся встречи с руководителями политических партий, их представительств на местах, а также с доверенными лицами кандидатов в президенты, разъяснения о недопустимости дестабилизации в регионах и в государстве в целом», – заявил Аваков.
Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. До 7 марта включительно претенденты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента. 8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.
В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинцев, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.
Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.
Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.
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