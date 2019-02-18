Аваков рассказал о регистрации международных наблюдателей за выборами. Новости

В Украине уже зарегистрировались более 300 международных наблюдателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 февраля, в ходе совещания руководителей правоохранительных органов и органов военного управления заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Обеспечиваем максимальное содействие в работе официальным иностранным наблюдателям. Также будет организована охрана мест их временного нахождения и проживания», – сказал он.

«В настоящее время Центральной избирательной комиссией зарегистрировано 305 официальных наблюдателей от 33 иностранных государств и 272 международные организации», – сообщил Аваков.

Министр внутренних дел Украины также проинформировал, что с начала избирательной кампании полиция зарегистрировала 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Как сообщалось ранее, по данным полиции, на выборы президента ожидается прибытие в Украину более 850 официальных иностранных наблюдателей.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. До 7 марта включительно претенденты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента. 8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинцев, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Читайте также: