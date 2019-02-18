Пострадавшие от взрыва на Донетчине полицейские находятся в тяжелом состоянии. Новости

Трое полицейских, которые подорвались в селе Нетайлово (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.), когда разминировали тайник с боеприпасами, находятся в тяжелом состоянии. У пострадавших – многочисленные минно-взрывные ранения.

Накануне пострадавших поездом и вертолетом доставили в больницу в Днепре. 27-летнему Александру осколки изрешетили руки, ноги и живот. У 32-летнего Богдана серьезно повреждены глаза, его недавно прооперировали в офтальмологической больнице.

В самом тяжелом состоянии находится в реанимации еще один раненый – 21-летний Владислав. «Сложнейшие ранения глаз, черепно-мозговое ранение – тяжелое, разбита плечевая артерия. Все жизненные функции восстановлены. Однако есть еще сегодня вопросы по зрению», – сообщил главный врач областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Как сообщалось ранее, 16 февраля при разминировании в прифронтовом районе Донецкой области погиб спасатель, трое полицейских ранены.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»

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