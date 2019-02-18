В центре Донецка сотрудники «МЧС ДНР» ищут взрывные устройства (Фото). Новости

Сотрудники «МЧС ДНР» обследуют улицы в центре неподконтрольного украинским властям Донецка в поисках взрывных устройств. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Срочно. Саперы МЧС ДНР прямо сейчас обследуют улицы Донецка. Специалисты считают, что диверсанты могли сделать еще закладки, поэтому на предмет наличия других (не сработавших) СВУ (самодельных взрывных устройств – ред) проверяют всю центральную часть города», – говорится в сообщении в одном из местных пабликов.

Также там показывают кадры с б. Пушкина, на которых видны сотрудники «МЧС ДНР» :

В иных пабликах также публикуют фото с б. Пушкина:

Напомним, сегодня утром, 18 февраля, о взрывах в неподконтрольном украинским властям Донецке сообщили жители города в соцсетях. Позже в «ДНР» заявили, что зафиксированы 3 взрыва самодельных взрывных устройств в центре Донецка – вблизи штаб-квартиры ОБСЕ.

Также сообщалось о повреждениях в результате взрывов.

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